Drei Jugendliche nach Graffiti-Schmierereien festgenommen

Baesweiler. Drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren sind in der Nacht von Freitag auf Samstag festgenommen worden. Es besteht der Verdacht, dass sie zuvor mehrere Autos und Häuserwände in der Baesweiler Innenstadt mit Graffitis besprüht hatten. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Wie die Polizei berichtet, konnten bislang 17 Geschädigte ausfindig gemacht werden.

Eine Zeugin hatte in der Nacht gegen 3.50 Uhr das „richtige Näschen“ bewiesen und die Polizei alarmiert. Sie hatte mehrere Jugendliche bemerkt, die sich verdächtig verhielten. Als die Polizisten eintrafen, flüchteten sie trotz mehrfacher Aufforderung stehenzubleiben. Die Verfolgung ging durch die Breitestraße, Burgstraße, Steingäßchen über die Easingtonstraße und „An Gut Driesch“.

„Auf dem dortigen Kinderspielplatz klickten für die drei dann die Handschellen,“ so Polizeisprecher Paul Kemen. Der 16-Jährige wehrte sich bei seiner Festnahme heftig. Auf die Schmierereien angesprochen, bestritten die Jugendlichen die Taten. Einer von ihnen verweigerte die Aussage, die zwei anderen Tatverdächtigen gaben an, in der Nacht lediglich rappen zu wollen.

Trotz deutlicher Farbspuren an Händen und Kleidung blieben sie dabei, nichts mit dem Graffiti zu tun zu haben. Die Polizisten stellten die Kleidung und die Handys der jungen Leute sicher, wobei sie auf einem Handy Aufnahmen von den frischen Graffitis fanden. Die drei Jugendlichen sind bei der Polizei wegen ähnlicher Straftaten bereits bekannt.