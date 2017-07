Nordkreis.

Die Herzogenrather Feuerwehr wurde am Freitag wegen eines Heckenbrands in der Fröbelstraße in Merkstein gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten neben der Hecke eine Terrassenüberdachung, ein rückwärtiger Hausanbau sowie eine Fassadenverkleidung.