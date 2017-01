Würselen.

Die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest an diesem Wochenende sind so gut wie abgeschlossen. An diesem Wochenende? Ja. In der serbisch-orthodoxen Gemeinde in Würselen-Bardenberg. Erzpriester Dragan Jovanovi wird hier zum ersten Mal die Gottesdienste am Heiligabend und an Weihnachten abhalten – er ist erst im vergangenen August von Hamburg nach Bardenberg versetzt worden.