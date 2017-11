DJK Elmar Kohlscheid zieht bei Mitgliederversammlung positive Bilanz

Für eine „konstruktive Kommunikation“

Versammlungsleiter Stefan Sistemich richtete mahnende Worte an seine Schützlinge: Im Zuge der Markttangente, die im nächsten Jahr gebaut werden soll, wird der Aschenplatz an der Puetgasse wegfallen. Die somit geringeren Trainingsmöglichkeiten für die DJK sollen laut Sistemich mit in die Umbaupläne am Stadion Oststraße (Verlegung von Kunstrasen) einfließen. Rasenflächen für die Speerwerfer oder auch eine Hochsprunganlage seien für die Sportler der DJK unverzichtbar.

Sistemich warb für konstruktive Kommunikation mit der Stadt und den benachbarten Vereinen.