Baesweiler.

Für viele war‘s der schönste und auch regelmäßige „Zug durch die Gemeinde“. Vom „Romantica“ zum „Kokett“ und von dort zum Abschluss (oder auch in umgedrehter Reihenfolge) zum „Oldtimer“ am Reyplatz. Ganz hartgesottene Discogänger fingen aber auch schon im „Twen-Club“ an der Bahnhofstraße in Oidtweiler an und machten die Nacht zum Tag. Nun sind inzwischen vierzig und mehr Jahre ins Land gegangen.