Digitalisierung bringt neue Möglichkeiten für Einzelhandel Von: ust

Letzte Aktualisierung: 19. Juni 2018, 10:48 Uhr

Würselen. „Der Vorteil an der Digitalisierung ist, dass alles auf Software beruht, und die kann ich verändern.“ Professor Thomas Ritz von der FH Aachen machte anlässlich des trinationalen Einzelhandelsforums im Alten Rathaus in Würselen deutlich, was die Digitalisierung für Möglichkeiten für den Einzelhandel mit sich bringt.