Alsdorf - Die Umwelt ganz spielerisch erleben

Alsdorf. In der Naturerlebnis-Werkstatt an der Feldstraße in Hoengen gibt es von Mai bis November spannende Naturforschertreffen.

Unterstützt durch den Kinder- und Jugendförderplan des Landes können Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren die Natur mit vielen Spielen kennenlernen, erforschen und erleben. Wer Interesse hat, kann sich für die „Schnupperangebote“ anmelden, die donnerstags, 24. Mai, 14. Juni, 5. Juli, 6. September, 20. September, 11. Oktober und 8. November, jeweils 15.30 bis 18.30 Uhr, stattfinden.

Die „Naturforscher“, die dann regelmäßig in einer festen Gruppe unterwegs sind, treffen sich freitags, 25. Mai, 15. Juni, 6. Juli, 7. September, 21. September, 12. Oktober, und 9. November, 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr. In den Ferien wird die Naturforscher-Ferienwoche von Montag bis Freitag, 13. bis 17. August, 10 bis 16 Uhr, in der Naturerlebnis-Werkstatt für Kinder angeboten.

Die monatlichen Schnupperangebote sowie die Naturforschergruppe sind kostenlos.

Die Kosten für die Naturforscher-Ferienwoche betragen 50 Euro pro Kind. Anmeldungen für alle Angebote sind möglich unter: anmeldung@naturerlebniswerkstatt-alsdorf.de oder bei Mo Hilger, Telefon 0241/4774954 sowie Telefon 0175/2463209.