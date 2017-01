Würselen.

Bei eisigem Nordwind und Temperaturen um den Gefrierpunkt sind in den acht Gemeinden der Pfarrei St. Sebastian die Sternsinger auch in diesem Jahr unterwegs. Unter dem Motto „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ überbringen sie den Segensgruß der katholischen Kirche.