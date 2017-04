Nordkreis.

Auch der Junggesellenverein 1881 Oidtweiler steht in den Startlöchern. Am 30. April wird in den Mai hinein gefeiert und getanzt. Doch bevor es gesanglich heißt „der Mai ist gekommen . . .“, rufen die Junggesellen ihre Paare aus. Königspaar ist in diesem Jahr Hermann Eckhardt und Eva Litzel.