Alsdorf.

Mein lieber Charly (Präsident Feck)! Was hast du in letzter Zeit bloß aus deiner Begauer Karnevalsgesellschaft gemacht. Die Zahl der Aktiven sowie die Jugendabteilung mit und mit erheblich verstärk und die Qualität der jährlichen Galasitzungen regelmäßig gesteigert. Kein Wunder, dass das karnevalistische Wochenende wieder ein toller Erfolg und die Galasitzung in der Begauer Siedlerklause ausverkauft war.