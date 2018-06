Alsdorf - Die Mariadorfer Schützen feiern 150-Jähriges

Alsdorf. In Mariadorf feiert die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 1868 von Freitag, 6. Juli, bis Montag, 9. Juli, in einem Festzelt an der Lindenstraße neben dem Glück-Auf-Park ihr 150-jähriges Bestehen.

Hierzu hat die Brudermeisterin Carmen D´Antuono mit ihrem Team ein buntes Programm zusammengestellt.

Das Fest startet am Freitag, 6. Juli, 19 Uhr, bei freiem Eintritt mit einem Ehrenabend mit DJ Heinz Heselmann. Außerdem wirken der Junge Chor von St. Castor Alsdorf und das Bergmann-Bläser-Ensemble St. Barbara Broicher Siedlung mit. Ehrungen und eine Gratulationscour stehen darüber hinaus auf dem Programm.

Am Samstag, 7. Juli, geht es bei freiem Eintritt ab 20 Uhr mit der Geburtstagsparty weiter. Hierbei wirken mit die City-Starlights Stolberg, ein Überraschungsgast und die Live-Band „Mi Vida“. Außerdem wird ab 23 Uhr ein Feuerwerk geboten.

Auch der Sonntag hat viel zu bieten: Um 14 Uhr öffnet die Cafeteria und um 17 Uhr formiert sich der Festzug. Es schließt sich ab 18.15 Uhr der Majestätenball mit der Band „Mi Vida“ an. Ein Überraschungsgast und die Showtanzgruppe der „Millenium Dance & Trompets“ Mariadorf sorgen ebenfalls für Stimmung. Eine Tombola schließt den offiziellen Teil ab. Mit dem Mariadorfer Kaffeeklatsch ab 14 Uhr in der Cafeteria wird am Montag das Ende der Festtage eingeläutet.

Im Übrigen wurde der Festgottesdienst vorverlegt. Er findet mit der Einsegnung der neuen Majestäten bereits am Sonntag, 1. Juli, 10 Uhr, in der Pfarrkirche St. Mariä Empfängnis in Mariadorf statt.