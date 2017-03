Die Kulturkirche St. Josef wird eröffnet

Herzogenrath.

Um den Diskurs zwischen Kirche und Kunst und Kultur zu intensivieren, hat sich die katholische Pfarrgemeinde St. Josef in Herzogenrath-Straß nach einer zweijährigen Konzeptionsphase dazu entschieden, das Nutzungsspektrum der Pfarrkirche an der Josefstraße entsprechend zu erweitern und so auch den Dialog mit Künstlern zu intensivieren.