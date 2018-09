Herzogenrath - Die Kinderfeuerwehr in Herzogenrath ist gegründet

Herzogenrath. Auch die Feuerwehr Herzogenrath möchte sich für eine Kinder- und Jugendarbeit öffnen, die das ganze Altersspektrum abdeckt. Bereits im Juli haben daher die Vorbereitungen zur Gründung der Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenrath begonnen.

Herzogenrather Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren können dieser beitreten. Bei der Kinderfeuerwehr Herzogenrath, die kürzlich in Beisein des ersten stellvertretenden Bürgermeisters Dr. Manfred Fleckenstein, einigen Betreuern und den ersten Kindern gestartet ist, wird es darum gehen, dass Kinder auf spielerische Art und Weise Brandschutzerziehung und -aufklärung erfahren.

Dabei soll aber auch das Interesse für eine spätere Mitarbeit in der Jugendfeuerwehr und in der Einsatzabteilung der Feuerwehr geweckt werden. Außerdem sollen die Kinder in ihren Sozialkompetenzen gestärkt werden. Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr treffen sich jeden zweiten Samstag im Monat von 10 Uhr bis 11.30 Uhr in den jeweiligen Feuerwehrhäusern. Wer seine Kinder anmelden möchte, kann das per E-Mail an kinderfeuerwehr@feuerwehr-herzogenrath.de tun.