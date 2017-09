Die Handschellen klicken: Bundespolizei kann zwei Haftbefehle vollstrecken

Aachen/Herzogenrath. Die Bundespolizei Aachen hat im Rahmen der Grenzüberwachung, sowohl an der deutsch-niederländischen als auch der deutsch-belgischen Grenze, zwei Haftbefehle vollstreckt.

An der deutsch-belgischen Grenze konnten die Beamten der Bundespolizei einen 19-Jährigen festnehmen. Gegen ihn bestand ein Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen mehrerer Eigentumsdelikte. Der junge Mann war vom Amtsgericht Köln zu einer Jugendstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Da er gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte, muss er jetzt seine verhängte Jugendstrafe in einer Jugendhaftanstalt absitzen.

In einem weiteren Fall wurde nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden ein 21-jähriger Luxemburger in Herzogenrath kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bereits den typischen Duft von Marihuana fest. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien wurde zudem noch eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Trier zur Strafvollstreckung festgestellt. Demnach musste der 21-Jährige noch knapp 530 Euro wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bezahlen. Die verhängte Geldstrafe konnte er aufbringen und so eine Freiheitsentziehung entgehen.