Herzogenrath - Die Freibadsaison in Merkstein beginnt am 1. Mai

Herzogenrath. Das Freibad in Merkstein, Buschhofer Weg, startet mit freiem Eintritt am Dienstag, 1. Mai, unter der Voraussetzung, dass eine Wassertemperatur von 18 Grad erreicht ist, in die Badesaison.

Voraussichtlich bleibt das Bad bis Sonntag, 2. September, täglich von 7 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Das Hallenbad Herzogenrath hat geänderte Öffnungszeiten während der Freibadsaison: Montags von 14 bis 18 Uhr; dienstags bis freitags von 6.30 Uhr bis 9 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr; samstags von 7 Uhr bis 14 Uhr und sonntags von 8 bis 13 Uhr. Aufgrund einer Grundreinigung bleibt das Hallenbad in den Sommerferien von Montag, 16. Juli, bis Sonntag, 26. August, geschlossen.

Am Dienstag, 1. Mai, an Christi Himmelfahrt, 10. Mai, Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 20. und 21. Mai, sowie an Fronleichnam Donnerstag, 31. Mai, bleibt das Hallenbad geschlossen.