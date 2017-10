Referat über die

große Sturmflut

In der Reihe „Die Deutschen und ihre Nachbarn – Niederlande“ referierte zuvor Wilfried Egerland über die Sturmflutkatastrophe von 1953, über die Ursachen und Folgen. Gegen die schlimme Sturmflutkatastrophe in der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar 1953 seien die Deichanlagen machtlos gewesen. In den Fluten der Wassermassen – 67 Deichdurchbrüche wurden gezählt – verloren 1835 Menschen ihr Leben.