Herzogenrath - Die 166. Wallfahrt nach Kevelaer steht bevor

Herzogenrath. Die 166. Fußwallfahrt der Kohlscheider Kevelaer Bruderschaft zum niederrheinischen Wallfahrtsort findet von Sonntag, 12. August, bis Donnerstag, 18. August, statt. An der Wallfahrt werden bis zu 45 Personen teilnehmen.

Sie beginnt Sonntag, 12. August, mit einem Gottesdienst um 6 Uhr in der Kirche St. Katharina am Markt. Zurückerwartet werden die Fußpilger am Samstag, 18. August, gegen 17.55 Uhr an der Kreuzanlage in Klinkheide. Mit dem Gottesdienst um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche wird die Wallfahrt abgeschlossen.

Für Mittwoch, 15. August, wird zur Buswallfahrt für alle Kohlscheider Gemeinden, also der Pfarre Christus unser Friede, eingeladen. Abfahrt ist um 7.45 Uhr ab Kohlscheid Markt. Busse bringen an diesem Tag weitere Kohlscheider an den Niederrhein. In Kevelaer treffen dann alle Kohlscheider Pilger zusammen und verbringen den Tag gemeinsam.

Das Festhochamt beginnt in Kevelaer um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Antonius, Hauptstraße.