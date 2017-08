Deutsche Jugend in Europa: 70-jähriges Bestehen der Merksteiner Gruppe

Herzogenrath. Ihr 70-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr die djo Deutsche Jugend in Europa mit einer großer Gala in Merkstein. Mit einer Jubiläumsgala am Sonntag, 10. September, wird dies mit einem bunten Programm entsprechend gefeiert.

Die Merksteiner Gruppe wird wohl die älteste DJO-Gruppe bundesweit sein, denn bereits vor der Gründung der Deutschen Jugend des Ostens im Jahre 1951, fanden sich unter der Leitung von Heinz Hädermann senior in Merkstein junge Menschen zum gemeinsamen Singen und Tanzen zusammen. Viele Erfolge errangen die Kinder- und Jugendgruppen der djo Merkstein bei den Musischen Landes- und Bundesspielen. Im Jahre 1985 wurde die DJO Merkstein für diese Erfolge vom Bundesinnenminister ausgezeichnet.

Viele internationale Kontakte, Reisen und Veranstaltungen sind seither dazugekommen. So ging es nach Polen, Tschechien, Irland und Schweden. Bei etlichen Veranstaltungen, unter dem Motto „Europa zu Gast In Merkstein“ kamen viele Folkloregruppen aus ganz Europa in den Herzogenrather Stadtteil.

Seit 16 Jahren ist der Vereinssitz nun der Streiffelder Hof in Merkstein. Hinzugekommen ist die generationenübergreifende Arbeit im seit über 20 Jahren existierenden Förderkreis. Heute zählt die djo in Merkstein rund 200 Mitglieder in Kinder- und Jugendgruppe, sowie dem Folklorekreis Eurode und dem sehr aktiven Förderkreis.

Unter dem Motto „Wir wollen Brücke sein“ wird weiterhin der europäische Gedanke aktiv gelebt. Zum Jubiläum am 10. September wird es von 14 bis 17 Uhr im Forum der Europaschule Merkstein eine Gala geben. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.