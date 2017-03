Würselen.

Als die Feuerwehr in der Nacht zum 2. Oktober „Kims Privat Club“ erreicht, steht das Bordell in Flammen. Das Feuer hat sich über das Erdgeschoss und die erste Etage ausgebreitet. Zwei Frauen haben sich in Sicherheit gebracht. Eine der beiden ist aus dem Fenster gesprungen und auf einem geparkten Auto vor dem Bordell gelandet. Als die Feuerwehr den Brand gelöscht hat, findet sie eine dritte Frau leblos in der ersten Etage.