Baesweiler.

Vor dem anstehenden 60-jährigen Jubiläum 2019 fiel der Auftakt in die aktuelle Saison 2018 für den Senioren- und Invalidenverein Baesweiler noch eine Nummer kleiner aus. In lockerer Runde traf sich ein Großteil der aktuell knapp 300 verzeichneten Mitglieder im Restaurant Mediterran. Neben der großen Tombola konnte in ausgelassener Stimmung, erzählt gelacht und getanzt werden.