Würselen.

Das an der Krottstraße aufgestellte Bauschild zum bevorstehenden Baubeginn der Gesamtschule Würselen ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Vorbeikommende betrachten die am Computer erstellte Darstellung des Baukörpers in seinem Umfeld mit Interesse und Zustimmung, andere wiederum fassen diese Form der Präsentation als Provokation auf wie Klaus Köhler.