Alsdorf.

„Celebrate!“ – der Name der neuen CD des Neuen Chores Würselen (NCW) ist in diesem Jahr Programm. Die 73 Sänger aus Würselen und Umgebung feiern ihr 15-jähriges Bestehen. Höhepunkt war ein zweistündiges Konzert in der Alsdorfer Stadthalle. Unter der Leitung von Christoph Leuchter bot sich in der nahezu ausverkauften Halle eine Reise kreuz und quer durch das große Repertoire des Chors.