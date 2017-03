Alsdorf.

Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Fleiß sind – neben dem rein handwerklichen Geschick – Tugenden, auf die Rolf Steffen in seinem Betrieb großen Wert legt, ja, die für ihn unerlässlich sind. Gutes Personal zu finden, sagt Steffen am Telefon, sei gar nicht so einfach. Mehrere Bewerber seien ihm vom Jobcenter angedient worden, erschienen sei keiner.