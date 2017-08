Sendung wird

Die zweite Staffel von „Ninja Warriors Germany“ wird bei RTL ausgestrahlt und beginnt am Samstag, 12. August, um 20.15 Uhr. Moderiert und kommentiert wird die Sendung von Frank „Buschi“ Buschmann, Laura Wontorra und Jan Köppen. Pro Vorrunden-Show treten 50 Athleten an. Wie sich Dennis Barth und sein Cousin Dominik Winkel bei dem Parcours schlagen, erfahren die Zuschauer in der ersten Folge der Staffel.