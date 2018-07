Würselen - Das Weiterbildungskolleg bietet neue Vorkurse an

Würselen. Das Weiterbildungskolleg der Städteregion Aachen (WBK) bietet ab dem 29. August beruflich qualifizierten Erwachsenen zwei Vorkurse zur Vorbereitung auf den dreijährigen Ausbildungsgang zum Abitur an.

Es handelt sich um einen Vorkurs am Vormittag am Standort Würselen, Friedrichstraße 72 und einen weiteren Vorkurs am Vormittag am Standort Aachen, Eintrachtstraße. Der einsemestrige Vorkurs am Vormittag in Würselen bereitet dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 8.00 bis 11.15 Uhr auf den allmählichen Wiedereinstieg in schulisches Lernen vor

. Der Vorkurs am Vormittag in der Eintrachtstraße in Aachen findet an 5 Vormittagen in der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.45 Uhr statt. Aufgrund ihrer zeitlichen Lage können die Vorkurse am Vormittag besonders gut von Familientätigen mit Kindern im Kindergarten- oder Schulalter oder von im Schichtdienst arbeitenden Personen besucht werden. Im Vorkurs stehen Deutsch, Mathematik, Englisch und das „Lernen des Lernens“ auf dem Stundenplan.

Im Vorkurs am Vormittag in der Eintrachtstraße findet zudem Unterricht in der 2. Fremdsprache Französisch statt. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Erfolgreichen Absolventen und Absolventinnen wird ein Studienplatz am Weiterbildungskolleg der Städteregion Aachen reserviert.

Folgende Voraussetzungen sollten Bewerber erfüllen: Mindestalter 18 Jahre, Schulabschluss, abgeschlossene Berufsausbildung oder mindestens zweijährige geregelte Berufstätigkeit bzw. selbstständige Führung eines Familienhaushaltes über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Nähere Infos unter 02405/4115-0, Fax 02405/4115-25, www.wbk-ac.de; E-Mail: sekretariat@wbk-ac.de.