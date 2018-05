Nordkreis - Das HGG präsentiert „Luther“ in der Achener Citykirche

Nordkreis. Nach sehr erfolgreichen Konzerten führt das Heilig-Geist-Gymnasium (HGG) noch zweimal das große abendfüllende Rock-Pop-Oratorium „Luther“ des bekannten Autorenteams, Dieter Falk (Musik) und Michael Kunze (Text), auf.

Diesmal in der Citykirche Aachen, An der Nikolauskirche 3, am Mittwoch, 30. Mai, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 31. Mai, 17 Uhr. „Luther“ ist ein Werk für großen Chor, Symphonieorchester mit Rockbesetzung und Solisten.

Die Musik vereinigt in einem modernen Cross-Over-Stil die unterschiedlichsten Musikrichtungen auf sehr vitale und unterhaltsame Art und Weise. Die Chöre, das Orchester und ausgewählte Solisten des HGG stellen sich dieser besonderen Herausforderung und werden „Luther“ mit eigenen Kräften zur Aufführungen bringen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.