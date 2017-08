Straßensperrungen während des Europafests

Wegen der Veranstaltungen, die während des Europafests in der Innenstadt stattfinden, wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Während des Festumzugs am Sonntag, 10 September, ist die Innenstadt bereits ab 10 Uhr gesperrt. Der Veranstalter bittet, den Zugweg zu beachten: Martinstraße, Übacher Weg, Denkmalplatz, Rathausstraße, Hubertusstraße, Otto-Wels-Straße, Martin-Luther-Straße, Albrecht-Dürer-Straße, Alte Luisenstraße, Broicher Straße, Weinstraße, Bahnhofsstraße und Rathausstraße.

Parkmöglichkeiten in der Innenstadt: Zentralparkplatz, Park-and-Ride an der Prämienstraße, am Weiher sowie am Tierpark, an der Hubertusstraße, der Otto-Wels-Straße und auf dem ehemaligen Schulgelände „An der Marienstraße.“