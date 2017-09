Würselen.

Die Veranstaltungsreihe „Pius am Mittwoch“ startete nicht – wie sonst üblich – mit einem musikalischen Leckerbissen in die zweite Hälfte des Jahres. Vielmehr wurde ein Schauspiel in der Kirche aufgeführt, und zwar die Komödie „Amazonen“ oder „Alle Macht den Frauen“ nach Thor Truppel, einem 1979 in Eilenburg geborenen erfolgreichen Autor.