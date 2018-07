Drei Stationen für Herzogenrath geplant

In Herzogenrath ist bereits einstimmig beschlossen worden, das Velocity-Konzept in allen drei Stadtteilen anzubieten. Das Konzept, das auf eine Ausweitung in der kompletten Städteregion angelegt ist, fand hier als „zukunftsweisend“ Anklang.

In Aachen wird Velocity bereits rege genutzt, besonders im studentischen Umfeld, wie man den Stationsinfos im Internet entnehmen kann. 120 Stationen mit 1000 Rädern allein für Aachen sind in Planung, 2018 sollen zunächst 30 weitere auf die vorhandenen 20 Stationen folgen. 600 aktive Nutzer gibt es in Aachen, registriert seien viel mehr, wie Florian Zintzen in Herzogenrath darlegte. Und: Die Klientel habe sich gewandelt, längst seien auch viele ältere Menschen bei den Nutzern. (bea)