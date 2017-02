Würselen.

Seit mehreren Jahrzehnten ist es für die KG „Au Ülle“ Ehrensache, den Senioren der Düvelstadt in der fünften Jahreszeit ein paar fröhliche Stunden zu bereiten. Nicht anders war es in dieser Session. Als der Seniorenbeauftragte der Stadt, Dieter Juschka, und seine Stellvertreterin Hanny Wendel riefen, rückten die Violetten mit einer starken Streitmacht – 80 kleine und große Aktive im feinsten Lila (und Weiß) – an.