Baesweiler - Dämmerschoppen-Reihe: Harmonieverein St. Petrus in Bestform

Baesweiler.

Der vierte und letzte Dämmerschoppen Baesweilers in diesem Sommer wurde wie erwartet ein rassiges „Endspiel“. Am Reyplatz feierten mehrere hundert Gäste den Abschluss der Serie, die jedes Jahr zum Kulturprogramm der Stadt Baesweiler gehört. Dabei präsentierte sich nicht nur der Harmonieverein St. Petrus in Bestform.