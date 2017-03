Alsdorf.

Vor dem Tag der Arbeit wird in Alsdorf geschuftet, auch wenn es ein Sonntag ist. Denn am 30. April startet der Dachser Duathlon in seine achte Auflage. Rund 1500 Laufschuhe und 750 Rennräder werden dann über den Asphalt der Stadt brettern – und die erwarteten 750 Teilnehmer des sportlichen Großevents, wie Patrick Thevis, Geschäftsführer des Marathon-Clubs Eschweiler und damit Veranstalter, hoffen, von zahlreichen Schaulustigen angefeuert zu werden.