Alsdorf.

Es sei ja nicht so, als wenn der Kita-Betrieb unmöglich wäre, aber die Mängel und Unannehmlichkeiten würden sich inzwischen häufen. Und beheben ließen sich diese auch nicht, sagt die Leiterin des Hans-Böckler-Kindergartens an der Rosenstraße in Hoengen, Rosi Kolberg.