Das mittlerweile achte U11-Benefiz-Turnier

Die Jugendabteilung des Fußballvereins Concordia Oidtweiler richtet das achte U11-Benefiz-Turnier mit weiteren zwölf namhaften nationalen und internationalen Mannschaften aus: Galatasaray Istanbul, Fey. Rotterdam, FC Brügge, TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Karlsruher SC, KAS Eupen, Alemannia Aachen, MSV Duisburg, St. Pauli, SC Heerenveen, Arminia Bielefeld, Heinsberg-Liek sowie zwei Mannschaften von Concordia Oidtweiler.

Das Turnier findet am zweiten Adventswochenende – Samstag, 9., und Sonntag, 10. Dezember – in der Sporthalle der Realschule Setterich statt, und zwar am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 9.30 Uhr. Eintritt: 2 Euro. Kinder und Jugendliche sind frei.