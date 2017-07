Herzogenrath. In diesem Jahr feiert der SV Concordia Merkstein 1927 sein 90-jähriges Bestehen im Rahmen einer Sportwoche. Der Verein wurde auch mit der Organisation der Stadtmeisterschaft für Seniorenmannschaften betraut.

Der Festreigen beginnt mit einem Ehrenabend in der Vereinsgaststätte „Zum alten Rathaus“ am Freitag, 28. Juli, 18 Uhr. Am Samstag, 29. Juli, wird der SV Concordia den REWE-Cup für Freizeitmannschaften veranstalten.

Die Stadtmeisterschaft für Seniorenmannschaften stehen an der Waidmühle ab Sonntag, 30. Juni, auf dem Programm.