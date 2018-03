Würselen - Comedians geben sich Stelldichein auf der Burg Wilhelmstein

Würselen. Dieses Comedy-Highlight ist schon eine gute alte Tradition: Im Sommer präsentiert Knacki Deuser auf Burg Wilhelmstein seinen Summer-Club! Und hat jedes Jahr aufs Neue großartige Comedians und Kabarettisten an seiner Seite, die mit ihren Gags, Pointen und Gesangseinlagen das Publikum begeistern.

Am Freitag, 29. Juni, sorgen Knacki Deuser, Maxi Gstettenbauer, Ingmar Stadelmann, Benni Stark, Heinrich Del Core, DJ Adriano Rosso sowie die spektakulären Pink Poms ab 19.30 Uhr für erstklassige Unterhaltung in der ganz besonderen Atmosphäre von Burg Wilhelmstein. Knacki Deuser, der Entertainer unter den Comedians, führt wieder charmant durch den Abend und nimmt mit schlauen Kommentaren, bitterbösen Spitzen und herrlich albernen Blödeleien alles und jeden aufs Korn. Musikalisch unterstützt wird Knacki dabei von DJ Adriano Rosso live auf der Burg-Wilhelmstein-Bühne.

Normal kann jeder, doch Maxi kann nur einer: Maxi Gstettenbauer! Kein Wunder, dass Dr. Eckart von Hirschhausen in ihm „eines der größten Comedy-Talente dieser Generation“ sieht. Weshalb? Weil Maxi einfach anders denkt. Normal war eben nie ein Fall für ihn. Keine klassische Ausbildung, kein Studium, nicht mal Abitur! Was für jeden anderen Beruf eine Katastrophe wäre, ist für die Comedy in diesem Fall genau richtig! Auf den Bühnen dieses Landes redet er mit bissiger Schärfe über die Dinge, die ihn am meisten beschäftigen, und beweist dem begeisterten Publikum, dass er einer der cleversten und witzigsten Comedians des Landes ist.

Vielfach preisgekrönt

Der vielfach preisgekrönte Stand-up-Comedian Ingmar Stadelmann konfrontiert sein Publikum mit einer virtuosen Komposition widersinniger Meinungen. Zum Spaß. Und weil er es kann. Fressefreiheit halt! Irgendwo zwischen Haltung, Message und Pointe liegt Erkenntnis. Deswegen braucht es Momente der Wahrhaftigkeit – live, mit viel inbrünstigem und manchmal auch irritiertem Lachen.

Benni Stark war Herrenausstatter – aus Leidenschaft. Was er tagtäglich zwischen Kleiderständer, Umkleiden und Kasse erlebt hat, ist das pralle Leben. Deshalb hat er als Comedian nun einen schier unerschöpflichen Erfahrungsschatz. Wie gut, dass er sein Publikum daran teilhaben lässt!

Mit dem schwäbischen Charme eines echten Halbitalieners beschreibt Heinrich del Core alltägliche Kuriositäten detailgetreu und so plastisch, dass man glaubt selbst dabei gewesen zu sein. Hinreißend komisch und voller Selbstironie zieht der Italo-Schwabe das Publikum in den Bann seiner eigentlich normalen alltäglichen Geschichten, die erst durch seine witzige Schilderung zu kuriosen, teils absurden Begebenheiten werden. Ein unvergleichlicher Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz. Mit Heinrich Del Core treffen sich Italien, Deutschland, Comedy und Kabarett.

Gemeinsam und doch jeder auf seine ganz eigene Art werden die Comedians und Entertainer die Zuschauer mit frechem Witz und sprudelnder Spielfreude zum Lachen, Kichern, Prusten und Kreischen bringen. Denn so viel ist schon mal sicher – es wird lustig, grenzenlos und ultimativ komisch.

Tickets sind im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich.