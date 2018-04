Am Sonntag in St. Katharina

Wer neugierig geworden ist, der kann Ivano Zanzarella am Sonntag, 15. April, um 18 Uhr in der Kirche St. Katharina in Herzogenrath-Kohlscheid, Markt 5, sehen und hören. Gemeinsam mit dem Projektchor St. Cornelius aus Dülken, geleitet vom Kirchenmusiker Giovanni Solinas, werden Stücke wie „Misa Festiva“ von Alexander Gretschaninow oder „Verleih uns Frieden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy gegeben.