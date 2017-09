CDU-Mann Helmut Brandt verliert nach zwölf Jahren sein Mandat

Alsdorf. Es war eine lange, harte und letztlich frustrierende Nacht für Helmut Brandt. Zunächst hatte ihm Claudia Moll, politischer Underdog der SPD aus Eschweiler, in einem harten Kopf-an-Kopf-Rennen den Wahlkreis abgenommen, den er zuvor zwei Legislaturperioden direkt gewonnen hatte.

Und dann folgte eine lange Nacht des Hoffens und Bangens, ob denn der relativ gute Listenplatz 21 reichen würde, um doch noch in den Bundestag einzuziehen. Um 6 Uhr Montagmorgen gab es letztlich Gewissheit: Helmut Brandt ist tatsächlich abgewählt, nach zwölf Jahren Bundestag. Das ist nicht weniger als eine große Überraschung.

Auch Brandt gab wenige Stunden nach der Niederlage offen zu, dass er mit diesem Ergebnis nicht gerechnet habe. „Das tut schon weh, aber man ist nun einmal nur auf Zeit gewählt, und ich muss das Ergebnis akzeptieren“, zeigte sich Brandt schicksalsergeben. Dennoch machte er auch aus seiner Enttäuschung kein Geheimnis. „Ich war der Meinung, dass die Arbeit der vergangenen Jahre das Vertrauen für eine weitere Amtszeit gerechtfertigt hätte.“

Woran es gelegen hat, dass der etablierte Brandt von einer Kandidatin überrumpelt wurde, die selbst in der städteregionale SPD bis vor einigen Monaten so gut wie unbekannt war, lässt sich zwar noch nicht lückenlos beantworten. Einige Rückschlüsse kann man dennoch ziehen. So erlebte die städteregionale CDU am Sonntag ihr Déjà-vu. Denn die Auszählung der Stimmen verlief fast identisch wie bei der Landtagswahl im Mai. Auch da konnte die SPD entgegen aller Trends in der Städteregion ihre Wahlkreise gewinnen.

Und so saß Helmut Brandt mit seinem Wahlkampfteam am Sonntagabend in Aachen im Haus der Städteregion und blickte ratlos auf die Bildschirme, auf denen die rote Säule Claudia Molls beständig etwas größer war als die schwarze der CDU. „Habe ich schon mal gesehen“, sagte Axel Wirtz, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Aachen Land, mit einer Form von Galgenhumor.

Er hatte im Mai ein ähnliches Duell gegen Stefan Kämmerling verloren. Diese Parallelen wertet Brandt als „Schulz-Effekt“ auf lokaler Ebene. „Ich habe zwar immer gesagt, dass es so etwas nicht gibt. Aber da habe ich mich wohl getäuscht“, sagte der Alsdorfer. Auch die Tatsache, dass er viele Stimmen an die FDP und die AfD verloren habe, seien Grund für seine Niederlage, so der 66-Jährige am Sonntag.

Beim Blick auf die Ergebnisse in den einzelnen Städten des Altkreises fällt auf, dass Brandt gerade in der ein oder anderen CDU-Hochburg Probleme hatte. Herzogenrath, von einem CDU-Bürgermeister regiert, ging an Moll. In Stolberg und Baesweiler fuhr Brandt starke Verluste ein. Seine Heimatstadt Alsdorf – traditionell ein schwieriges Pflaster für die CDU – verlor er deutlich an seine Konkurrentin aus Eschweiler.

Am Ende dürfte Brandt auch eingeholt haben, dass es in der Städteregion kein Thema gab, das untrennbar mit seinem Namen verbunden war. So spielte er in der Debatte um den bevorstehenden Strukturwandel nach dem Ende der Braunkohle kaum eine Rolle in der Öffentlichkeit. Und auch beim Thema Tihange, bei dem sich viele regionale Akteure mehr Engagement auf Bundesebene wünschen, blieb er blass.

Nicht nur Brandt, sondern die gesamte CDU im Altkreis der Städteregion muss sich unangenehmen Fragen stellen. Denn erstmals seit Jahrzehnten ist kein CDU-Vertreter aus dem Altkreis im Bundestag vertreten – und auch nicht im Landtag. Und das in einer Zeit, in dem Land und Bund von der CDU regiert werden und die SPD große Probleme hat. Was also läuft falsch bei der CDU im Altkreis?

Einen Plan B, was er nun nach seinem Aus in der Bundespolitik beruflich macht, hat Brandt nicht. „Ich habe ja nie ganz aufgehört, in meiner Anwaltskanzlei zu arbeiten“, sagt er. Er sei aber ja mit 66 Jahren nun auch in einem Alter, in dem man darüber nachdenken könne, komplett kürzer zu treten. „Etwas mehr Zeit für die Familie zu haben, ist ja auch ein schönes Ziel.“ Bevor es aber soweit ist, will er sein altes politisches Geschäft noch ordentlich abwickeln. „Ich muss eine saubere Übergabe machen und mich auch um die Mitarbeiter meiner Büros kümmern, die nun ihre Jobs verlieren“, sagt der ehemalige Bundestagsabgeordnete Helmut Brandt.