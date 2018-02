CDU kritisiert Image-Kampagne der Stadt Alsdorf Von: Verena Müller

Letzte Aktualisierung: 4. Februar 2018, 16:59 Uhr

Alsdorf. Über die Image-Kampagne der Stadt Alsdorf, in deren Rahmen zuletzt eine Beilage in unserer Zeitung in der gesamten Städteregion und der Stadt Aachen erschienen war, hat sich die Alsdorfer CDU mokiert.