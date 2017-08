Baesweiler.

Seit Frühjahr stehen am Internationalen Technologie- und Service-Center (its) in Baesweiler drei Fahrzeuge an einer Carsharing-Station rund um die Uhr zur Verfügung. Das hat sich aber offenbar noch nicht so richtig rumgesprochen. „Bei der Nutzung gibt es noch Luft nach oben“, sagt its-Geschäftsführer Dirk Pfeifferling.