Herzogenrath - Camping, Koks und Hollywood im Theater Kohlscheid

Herzogenrath. Über Evi, Thies und Gisbert bricht über Nacht eine neue Welt herein. Dabei war ihr Beamtenleben auf der vom Festland abgeschnittenen Insel Halligström immer so völlig ohne Furcht und Tadel.

Aber kaum ist die Verbindung zum Festland eingeweiht, da wird die Insel von den verrücktesten Touristen, Künstlern, eigenwilligen Existenzgründern, ja selbst von Fernsehteams und sogar von einer Hollywood-Diva samt Gefolge regelrecht überrannt.

Klar ist, dass zur Vorbereitung auf dieses Klientel und die versnobte High-Society unbedingt einiges geändert werden muss. Denn in der einzigen Behörde auf Halligström sah man sich bislang für eines garantiert nicht zuständig: für Arbeit!

Um diese – bislang selbst bei den Inselbewohnern fragwürdige – Einrichtung also in ein modernes Management für Profit bringende Touristen zu verwandeln, engagiert die neue und zugleich selbst sichtlich neurotische Kurdirektorin kurzerhand eine Erfolg versprechende Unternehmensberaterin.

Die Lachmuskeln des Publikums werden bei der Theater AG St. Katharina Kohlscheid diesmal also doppelt strapaziert: Denn es darf sich nicht nur darauf freuen, wie den drei Freunden sowohl Arbeit als auch Kundenfreundlichkeit beigebrachten werden soll, ohne die es schließlich früher auch ging! Durch die Erschaffung von Doppelrollen wird es auch, wie gerade einmal 13 Schauspieler im Laufe des Stücks zum überwiegenden Teil in mehrere Rollen schlüpfen und einem so im Laufe eines einzigen Abends mehrfach als völlig unterschiedliche, aber stets lustige Typen begegnen.

Die neueste Aufführung „Camping, Koks und Hollywood!“ feiert bei der Theater AG St. Katharina Kohlscheid Premiere am Freitag, 9. März. Weitere Aufführungen gibt es am Samstag und Sonntag, 10. und 11. März, sowie am Freitag und Samstag, 16. und 17. März. Der Vorhang hebt sich wie immer um 19.30 Uhr im Saal des Jugendheims St. Katharina; Markt 3, Einlass ist ab 19 Uhr.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 17. Februar. Ab diesem Tag sind Tickets für die Aufführungen zum Einzelpreis von 5 Euro erhältlich im Pfarrbüro St. Katharina, Markt 3, zu den dort üblichen Öffnungszeiten, und bei Familie Schaffrath, Forstheider Straße 102.

Telefonisch können Karten unter Telefon 02407/2830 und per E-Mail via theaterkohlscheid@t-online.de bestellt werden, die aber nicht mehr an der Abendkasse hinterlegt werden können. Weitere Informationen gibt es auf der Facebookseite der Theater AG unter www.facebook.de/TheaterKohlscheid.