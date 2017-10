Baesweiler/Städteregion.

Hans-Willi Palmen ist besorgt. Ihm gehen nämlich die Busfahrer aus. Ohne Busse, keine Reisen. Es geht also um die Existenz für den 58-jährigen Omnibusbetreiber aus Baesweiler. Und so geht es nicht nur Palmen. In den vergangenen zehn Jahren haben bei der Industrie- und Handelskammer Aachen nur zwei angehende Berufskraftfahrer für den Bereich Personenverkehr die Prüfung abgelegt.