Alsdorf - Bus kracht frontal in Bankgebäude: Vier Verletzte, Haus geräumt

Alsdorf.

Warum die Fahrerin des Busses der Linie 220 am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit ihrem Gefährt in der VR-Bank am Mariadorfer Kreuz „gelandet“ ist, blieb zunächst unklar. Sie selbst, zwei Fahrgäste und der Insasse eines von zwei in den Unfall verwickelten Pkw wurden von der Feuerwehr leicht verletzt geborgen, wie Feuerwehrsprecher Christoph Simon vor Ort sagte.