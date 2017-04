Burg Rode: „Da Capo“ mit erstklassiger Salonmusik

Herzogenrath. Einen stimmungsvollen Nachmittag dürfen die Zuhörer am Montag, 1. Mai, 15.30 Uhr, auf Burg Rode erwarten. Das Salonorchester „Da Capo“ unter der Leitung von Ernest Frissen ist ein Garant für die erstklassige Interpretation der Salonmusik der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts.

Mit einem reichhaltigen Repertoire, das teilweise aus originalen und teilweise eigenen Arrangements weltberühmter Melodien besteht, zaubert „Da Capo“ das Flair der Salons der 20er bis 50er Jahre in die Konzerthäuser.

Seit der Gründung 1985 hat sich das Orchester einen internationalen Ruf aufgebaut, bei vielen Radiostationen waren sie zu Gast und begleiteten u.a. Marco Bakker, Ernst Daniel Smid sowie die belgische Sopranistin Katrien Gallez auf ihren Tourneen.

Aus sieben Berufsmusikern, alle durchliefen ihre Ausbildung am Maastrichter Konservatorium, besteht „Da Capo“: Ernest Frissen (1. Geige und Orchesterleiter), Marieke Keser (2. Geige), Christianne van Gelder (Piccolo-/Querflöte), Alex Geller (Cello), Constant Notten (Piano), Jan Knooren (Kontrabass), Paul Jussen (Schlagzeug).

Begleitet wird Da Capo von der bekannten Sopranistin Carla Maffioletti. Sie studierte zunächst Gesang und klassische Gitarre an der UFRGS Universität ihres Heimatlandes Brasilien. 1998 wechselte sie schließlich an das Konservatorium nach Maastricht, von 2000 bis 2003 ließ sie sich vor allem von der berühmten Koloratursopranistin Reri Grist weiter ausbilden.

Seit 2002 ist sie bei dem berühmten Violinisten und Dirigenten André Rieu und seinem Orchester engagiert. Auftritte an seiner Seite führten sie um die ganze Welt, außerdem brachte sie in diesem Zuge zahlreiche CDs und DVDs heraus, die von führenden Fernsehanstalten in vielen Ländern gesendet werden. In den Spielzeiten 2014/15 gehört sie fest zum Ensemble des Luzerner Theater in der Schweiz, wo sie 2013 mit großem Erfolg die Scintilla in Bruno Madernas Opern Satyricon gesungen hat, eine der höchsten Partien, die jemals für eine Sopranistin geschrieben wurde.

Der Eintritt beträgt 15 Euro, für Kinder unter 12 Jahren ist in Begleitung Erwachsener der Eintritt frei. Karten gibt es an den folgenden Vorverkaufsstellen: Buchhandlungen Katterbach, Südstraße 67 in Kohlscheid sowie Ferdinand-Schmetz-Platz 1-3 in Herzogenrath, und an der Infothek des Herzogenrather Rathauses.