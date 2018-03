Baesweiler.

Feine Sache, so ein fliegender Teppich. Macht die Fortbewegung gleich viel leichter. Und die Fantasie beflügelt er obendrein. Kein Wunder also, dass auch dieses luftig-leichte Transportmittel auf dem Bau- und Bastelplan der Grundschüler in Loverich stand, die sich eine ganze Woche lang dem bunten Treiben auf einem „Markt in Marrakesch“ gewidmet haben.