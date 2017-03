Nordkreis. Es ist nicht zu übersehen: Der Frühling ist da, und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern in voller Blüte. Auf den Wiesen und am Straßenrand sind immer mehr bunte Farbtupfer zu sehen. Die Blumen bahnen sich ihren Weg – wie diese Narzissen am Rand der Straße Kloshaus in Baesweiler – und verbreiten gute Laune. Die darf getrost noch ein paar Tage anhalten.

Denn die Meteorologen versprechen für die nächsten Tage jede Menge Sonnenstunden. Ein heiterer Himmel mit Temperaturen bis zu 16 Grad sind für den heutigen Freitag angekündigt. Doch Arbeitnehmer, die den Tag im Büro verbringen, müssen sich nicht ärgern. Auch am Wochenende sind mit Temperaturen bis zu 16 Grad am Samstag und bis zu 15 Grad am Sonntag beste Voraussetzungen geboten für ein paar tolle Ausflüge in der Sonne.