Baesweiler-Puffendorf.

Auf der Bundesstraße 56 etwa in Höhe des Baesweiler Stadtteils Puffendorf hat sich am frühen Dienstagabend ein Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto ereignet. Dabei wurden beide Fahrer verletzt, sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße ist aktuell gesperrt.