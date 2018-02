Baesweiler.

Ein bisschen „Murren“ von wenigen Geschäftsleuten war dann doch nicht zu verhindern. Dennoch: Der weitere Umbau der Kückstraße wird ohne große Gegenwehr aus der Bürgerschaft seinen Lauf nehmen. Bei der Bürgerversammlung, die in der Alten Scheune des Kulturzentrums Burg Baesweiler Stadt und Anwohner an einen „Tisch“ brachte, war zu vernehmen, man rede miteinander. Und das auf überwiegend sachlicher Ebene. So, wie sich das Bürgermeister Willi Linkens zur Begrüßung auch von allen Beteiligten gewünscht hatte.