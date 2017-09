Alsdorf.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Dorfkirmes des Bürgervereins Alsdorf-Ofden am Wochenende stand das 1883 von den Ofdener Bürgern im Bereich der Brunnenanlage errichtete Missionskreuz. Warum damals das Missionskreuz an dieser Stelle errichtet wurde, konnte bis heute nicht ermittelt werden, so Vorsitzender Willi Hendricks am Sonntag bei der Einsegnung.