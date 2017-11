Alsdorf.

Es lag sicherlich daran, dass der jecke Auftakt am 11.11. in diesem Jahr auf einen Samstag fiel, denn so viele Narren mit ihrem Anhang waren beim Stadtempfang der designierten neuen Majestäten selten zu sehen. Sie besetzten den Sitzungssaal nebst Zuschauertribüne.